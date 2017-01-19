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Transfer bütçesi 'a

Sarı-Kırmızılılar, forvet ve stoper transferine ayırdığı 8 milyon Euro’yu için Sao Paulo’ya teklif etti. Ödeme planındaki sorun çözülürse imzalar atılacak... Fakat bu durumda forvet takviyesi yapılamayacak.

Transfer bütçesi Maicona
Sezonun ikinci yarısına ligde Konyaspor, kupada ise Elazığspor galibiyeti ile başlayan Galatasaray'da transfer calışmaları buyuk bir hızla sürüyor... Şu ana kadar PAOK'tan Garry Rodrigues ve Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'ın bir stoper ve bir forvet takviyesi daha yapacağı konuşuluyordu. Bu iki transfer icin 8 milyon Euro'luk butce ayıran Galatasaray yonetiminden surpriz bir hamle geldi. Sao Paulo'nun savunmacısı Maicon icin bir suredir pazarlık masasında olan yonetim, transfer butcesinin tamamını yani 8 milyon Euro'yu gozden cıkardı. Alınan bilgilere gore Brezilya kulubu teklifi prensipte kabul etti. Fakat ödeme planı konusunda bazı sıkıntılar yaşanıyor.

TECRÜBELİ BİR STOPER ALMAMIZ ŞART
Eğer bu puruzler de ortadan kalkarsa Maicon'un transferi resmiyete dokulecek. Fakat bu durumda Galatasaray'ın elinde para kalmayacağı icin forvet takviyesi yapılamayacak. Ancak Lukas Podolski'nin satışı durumunda bu transfer gundeme gelebilecek. Yonetimin aldığı bu kararın perde arkasında, Riekerink'in "Hucumda sorunları aşıyoruz. Fakat cok tecrubeli bir stoper almamız şart" sozunun olduğu belirtiliyor. Yonetim de bu nedenle transferde onceliği stopere verdi ve Maicon icin cok ciddi bir teklif yaptı.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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