Savcılığa beraber gidelim

TFF'DE 5 F.BAHÇELİ VAR
"Buraya bir kulüp başkanımızın açıklamalarına cevap vermek için gelmedim buraya. Bu zaten planlanmış bir programdı. Beşiktaş'tan 100 milyon lira alacağım olduğu doğru. Ama ben görevde olduğum sürece de bu alacak duracak. Bu olayın başka yerlere çekilmesi komplo teorilerinden başka şey değildir. Beşiktaş Kulübü'nden yönetici arkadaşlarımı yönetim kuruluna aldım, 5 tane. Ancak Fenerbahçe'mizden de 5 kişi var, 2'si başkanvekili.
'DUYDUM, ETTİM'LE OLMAZ
Lanet 15 Temmuz darbe girişiminden sonra federasyona güvendiğimiz kişileri aldık. 26 Temmuz günü, ben dahil federasyondaki tüm çalışanların bilgilerini Ankara istihbarata yolladık. Hakemler için gruplaşma var diye söyleniyor ama 3 kişiden fazla her yerde gruplaşma olur. Ciddi bir şey varsa, savcılığa hep beraber gidelim. Duydum, ettim, duyum aldım... En kötü şeyler. Komplo teorilerinden artık vazgeçelim.
KİMSE ŞOV YAPAMAZ!
Herkes operasyon var diyor. Beşiktaş, Galatasaray, F.Bahçe ve Trabzon bize operasyon yapılıyor diyor. Bu nasıl bir beceridir? Hakemler hiçbir yerde konuşmuyor. Hata olur ama bunu becerebilecek insan yok. Bazı şeyleri konuşurken dikkat etmeliyiz. Eskiden TFF yöneticileri ceza alamıyordu, talimatı değiştirdik. Hiçbir TFF yöneticisi, TFF'yi şov için kullanamaz."
FATİH TERİM DE "LİRA" DEDİ !
Fatih Terim'e teşekkür eden Yıldırım Demirören, "O da maaşını TL'ye çevirdi. Fatih Terim'in aldığı rakam, bu kalitedeki bir hoca için normal. Milli Takım, milli bir dava, kavgadır. Milli Takım futbolcularının prim almaması lazım. Ama sistem böyle kurulmuş" dedi. Demirören, Terim'in Galatasaray'dan teklif alması halinde sıcak bakmayacağını ama kararın tecrübeli teknik adama ait olduğunu da söyledi.
UEFA'YA 'HAÇLI SEFERİ' DEDİM!
Yıldırım Demirören, son yıllarda Türk kulüplerinin Avrupa maçlarında yaşanan hakem hataları ile ilgili de konuştu. Demirören, "UEFA, Avrupa'da bizim takımlarımıza karşı yapılan hakem hatalarından rahatsız. 'Haçlı seferlerine' döndü dedim onlara. Nisan ayında UEFA Yönetim Kurulu seçimi var. Umuyorum sayın Servet Yardımcı da UEFA Yönetimi'ne seçilecek" dedi.
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