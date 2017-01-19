Karavaev: Fenerbahçe’nin hedefi Sydorchuk

F.Bahçe'nin Shakhtar Donetsk'ten kiraladığı Oleksandr Karavaev, Ukrayna basınına çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Genç futbolcu röportajın bir bölümünde, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'de oynayan Sergiy Sydorchuk'la ilgilendiğini belirterek, "Güçlü bir oyuncu, orta sahaya güç katacaktır. Onun gelmesi sürpriz olmaz" ifadesini kullandı. Orta alanın ortasında görev yapan 25 yaşındaki Ukraynalı futbolcu bu sezon 23 resmi maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.