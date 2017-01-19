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Ali Hocayla ışıl ışıl

’ın göreve gelmesi Horoz’u uçurdu

Denizlispor Ali Hocayla ışıl ışıl
Denizlispor'un Türk futboluna kazandırdığı yıldızlardan birisi Ali Tandoğan'dır. Ali hocanın göreve gelmesiyle birlikte toplanan takım çıkışını sürdürüyor. Ege ekibinde Eskişehir, Giresun ve Göztepe maçlarından üç puanla dönmesini bildi. Güçlü rakiplere karşı alınan galibiyetler çok önemliydi. Yeşil-Siyahlı takım düşme hattından uzaklaşınca şimdi gözünü play-off'a dikti.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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