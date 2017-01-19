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turladı rakip

son 16 turunda ile eşleşti. Tek maç üzerinden Vodafone Arena’da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupasında dev eşleşme
D Grubu'nda 5. maçında Vodafone Arena'da karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden , puanı 13'e yükseltti ve lider çıkmayı garantiledi. Siyah-beyazlılar, son maçını Kayserispor ile deplasmanda oynayacak.

MAÇ VODAFONE ARENA'DA
Gruptan lider çıkmayı garantileyen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası son turunda ile eşleşti. C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, son maçlar öncesinde grubu Gençlerbirliği'nin ardından ikinci bitirmeyi garantilemişti. Böylece Fenerbahçe, çapraz eşleşmede Beşiktaş'ın rakibi oldu. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele 4 ya da 5 Şubat'ta Vodafone Arena'da gerçekleşecek.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 20:01
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