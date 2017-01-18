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Yaptığım hareket çok yanlıştı

, Osmanlı maçında eldivenleri fırlatmasıyla ilgili olarak, “Yaptığım hareket çok yanlıştı”dedi

Yaptığım hareket çok yanlıştı
Osmanlıspor maçında oyundan çıkarken eldivenlerini Şenol Güneş'e doğru fırlatan Quaresma özür diledi. Portekizli oyuncu sosyal medya hesabından, "Yaptığım hareket çok yanlıştı. Bu hareketin ne kulüple ne de hocayla ilgisi yok. Mücadele etme isteğim nedeniyle oyundan çıkarken çok yanlış bir tepki gösterdim. Oyundan çıkmayı hiç beklemiyordum. Aşırı hırstan kaynaklanan bir durum" ifadesini kullandı.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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