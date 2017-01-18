Racing Club kiralamaya çok soğuk!

Fenerbahçe yönetimi Jose Sosa'nın dışında Racing Club formasını giyen Oscar Romero'nun transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Fakat Sarı-Lacivertliler'in Paraguaylı yıldız için yaptığı 1.5 yıllık kiralama teklifinin geri çevrildiği ortaya çıktı. Racing, Romero'yu tapusuyla göndermek istiyor.