Preciado’yu bu kez de Fener’e yazdılar

Forvet transferi için uğraşan Galatasaray'ın adı bir süredir Harold Preciado ile anılıyordu... Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızı bitirmesi beklenirken, Kolombiya basınından çok flaş bir iddia geldi.



BİR TÜRK KULÜBÜ...

Ülkenin önde gelen gazete ve internet sitelerine göre bir Türk kulübü hem Preciado hem de Deportivo Cali ile her konuda anlaşma sağladı. Fakat bu kulübün Galatasaray değil Fenerbahçe olduğu öne sürüldü. Kolombiya basını, Sarı-Lacivertliler'in 5 milyon dolara yakın bir rakama Preciado'yu kadrosuna katabileceğini yazdı.



PAZARLAMA TAKTİĞİ

Fakat başka bir iddiaya göre ise tüm bu haberlerin nedeni menajer oyunu!.. Herold Preciado'nun menajerinin, oyuncusunu Avrupa kulüplerine pazarlamak için Kolombiya basınına bu tür haberler yaptırdığı ifade ediliyor.