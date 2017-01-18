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Evi de hazır okulu da

lı yöneticiler, Elazığ’da memuru ’in mezarını ziyaret etti. Levent Nazifoğlu, “Şehidimizin oğlunun İstanbul’da evi ve okulu hazır” açıklamasını yaptı

Evi de hazır okulu da
Türkiye Kupası maçı için Elazığ'da bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri; İzmir'deki hain saldırıda şehit düşen kahraman polisimiz Fethi Sekin'i mezarı başında andı.

ACIYI DİNDİRMEZ AMA...
Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Fethi Sekin'in büyük bir mertebeye çıktığını kaydederek "Belki acıyı dindirmeyecek ama ailesi için başkanımız Dursun Özbek ve yönetim kurulumuzun kararı gereği Burak Tolunay altyapısına almak istiyoruz. Eğitimini de karşılıyoruz" dedi. Levent Nazifoğlu da "Kardeşimizin sayesinde birçok ocak sönmedi. Kelimelerin artık ağızdan dökülemeyeceği durumdayız. Oğluna babasızlığı hissettirmemeye çalışacağız. Evi hazır zaten; okulu da hazır" dedi.


İzmir kahramanı şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak ve şehit çocukları dünkü seramonide yer aldı.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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