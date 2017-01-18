Beşiktaş Teknik Direktörü yönetimle yaptığı görüşmede, “Eder’i mutlaka alalım. Takıma büyük güç katar” dedi. Güneş'in sözleri üzerine harekete geçen yönetim Lille ile 2. tur görüşmelerine başladı. Bu transfer her an sonuçlanabilir.
Beşiktaş'ın Osmanlısporkarşısında deplasmanda aldığı2-0'lık galibiyet şampiyonlukumutlarını yeniden artırdı. Ancak TeknikDirektör Şenol Güneş zorlu maçtan3 puanla ayrılmalarına rağmen yönetimdenLille'de forma giyen Portekizligolcü Eder'in alınmasını istedi. Galibiyetsonrası uçakta yöneticilerle bir görüşmegerçekleştiren Şenol Güneş, "TakımdaCenk, Talisca, Babel, Aboubakargibi gol yüzdesi yüksek oyuncular var.Ancak işi şansa bırakmamamız gerekiyor.Lille'li Eder tam benim özelliklerimeuygun ve takıma anında uyum sağlayabilecekbir golcü. Onunla yaptığınızgörüşmelerden haberim var. Eğer şampiyonluktatüm rakiplerimizden bir adımöne geçmemizi istiyorsanız Eder'i mutlakaalalım. Ceza sahasında çok bitiricive yırtıcı bir santrfor. Takıma kazandırmanızgücümüze güç katar" dedi.
SEZON SONUNA KADAR 1 MİLYON EURO ÖNERİLDİ Ara transfer döneminde Eder için Lille ile bir görüşme yapan yönetim bu gelişmenin ardından Fransız kulübü ile 2. tur görüşmelerine başladı. Lille'den bu oyuncuyu kiralamak isteyen BeşiktaşYönetimi'nin sezon sonuna kadar 1 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ortaya çıktı. Ancak Fransız kulübünün 1.5 milyon Euro'da diretmesi üzerine pazarlıkların sürdüğü belirlendi. Beşiktaş'ın bu transferi her an sonuçlandırma ihtimalinin güçlü olduğu öne sürüldü.
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