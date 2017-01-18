Çağla Büyükakçay erken veda etti

Sezonun birinci grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ilk tur mücadelesinde Fransız rakibi Oceane Dodin'e 2-1 mağlup olan Çağla Büyükakçay şampiyonaya veda etti. Çağla Büyükakçay, rakibine 5-7, 7-6 ve 2-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu.