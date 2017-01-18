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Brezilya’dan Kartal için Rodrigo iddiası

Beşiktaş’ın Cruzeiro’nun stoperi ’yu istediği belirtildi

Brezilya’dan Kartal için Rodrigo iddiası
Savunma hattına Matej Mitrovic'i transfer eden ve Çin'de oynayan eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ü yeniden renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş'ın, Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro'da forma giyen Bruno Rodrigo ile ilgilendiği öne sürüldü.

MENAJERİM İLGİLENİYOR
4 senelik Cruzeiro macerasına nokta koymaya hazırlanan 31 yaşındaki stoper, Brezilya basınına verdiği röportajda, Beşiktaş ile ilgili soruya "Bu tarz durumları menajerime bırakıyorum. Gelecek hafta, durumumun netleşeceğine inanıyorum" yanıtını verdi.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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