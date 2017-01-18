Brezilya’dan Kartal için Rodrigo iddiası

Savunma hattına Matej Mitrovic'i transfer eden ve Çin'de oynayan eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ü yeniden renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş'ın, Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro'da forma giyen BrunoRodrigo ile ilgilendiği öne sürüldü.
MENAJERİM İLGİLENİYOR
4 senelik Cruzeiro macerasına nokta koymaya hazırlanan 31 yaşındaki stoper, Brezilya basınına verdiği röportajda, Beşiktaş ile ilgili soruya "Bu tarz durumları menajerimebırakıyorum. Gelecek hafta, durumumunnetleşeceğine inanıyorum" yanıtını verdi.
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