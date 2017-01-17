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Podolskı için Japonya iddiası

Bild, ’nin beklendiği gibi Çin’e değil Japonya’ya transfer olacağını yazdı. Alman futbolcunun Kobe’yle anlaştığı öne sürüldü

Podolskı için Japonya iddiası
G.Saray'ın devre arasında Çin kulüpleri ile transfer görüşmesi yapan ancak anlaşamayan Podolski için Bild gazetesinden ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gazete Alman yıldızın Japonya'ya gideceğini duyurdu.

KOBE İLE ANILMIŞTI
Podolski'nin adı geçen sezon da Kobe takımı ile anılmış ancak Japon kulübü oyuncunun maliyetini karşılayamayacağını belirterek bu transferden vazgeçmişti. Alman oyuncunun transferinin kısa sürede açıklanacağı duyurulurken bu kulübün yine Kobe olduğu iddia edildi.
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