İyi niyetliyseniz oturup konuşalım

BeşiktaŞ Teknik DirektörüŞenol Güneş, Osmanlıspormaçı sonrasıA'dan Z'ye konuştu. F.BahçeBaşkanı Aziz Yıldırım'ın Adanaspormaçı sonrası hakemler, TFFve Türk futbolu hakkındaki sözlerinecevap veren Güneş, "Aziz Beyinsözleri, herkes iyi niyetliyse ortayagelip konuşalım. Herkes başkalarınıdeğiştirmesin, önce kendini değiştirsin.Birbirimize bir adım atalım.Bu hem hakemler hem de federasyoniçin geçerli. Daha güzel işleryapmalıyız. İlkeler üzerinden gitmeli.Ben fikirlere açığım, neden olmasın"dedi. Osmanlıspor'un kendileriniçok iyi karşıladığını söyleyenGüneş, "Rakipleri bazen düşmanlaştırıyoruz.Atmosfer çok güzeldi.Kardeş takım olarak görmeliyiz.Diğer takımlar da görmeli" dedi.
TRANSFER İÇİN BAŞKANLA KONUŞTUM Osmanlıspor maçında kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Güneş, "Kazanılan 3 puan önemli. Osmanlıspor'u yenmek bizim için önemliydi. Bana göre haftanın maçıydı" dedi. Güneş transferle ilgili düşüncelerini başkanla paylaştığını ifade ederek, "Biz görevliyiz. Başkan bize bir görev verdi onu yapıyoruz. Bazı mevkilerde fazla oyuncularımız var. Onları başkanla paylaştım. İleride geride gitmesi gerekenleri söyledim. Buna ben değil başkan karar verecek" dedi.
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