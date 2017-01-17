İyi niyetliyseniz oturup konuşalım

BeşiktaŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçı sonrası A'dan Z'ye konuştu. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Adanaspor maçı sonrası hakemler, TFF ve Türk futbolu hakkındaki sözlerine cevap veren Güneş, "Aziz Beyin sözleri, herkes iyi niyetliyse ortaya gelip konuşalım. Herkes başkalarını değiştirmesin, önce kendini değiştirsin. Birbirimize bir adım atalım. Bu hem hakemler hem de federasyon için geçerli. Daha güzel işler yapmalıyız. İlkeler üzerinden gitmeli. Ben fikirlere açığım, neden olmasın" dedi. Osmanlıspor'un kendilerini çok iyi karşıladığını söyleyen Güneş, "Rakipleri bazen düşmanlaştırıyoruz. Atmosfer çok güzeldi. Kardeş takım olarak görmeliyiz. Diğer takımlar da görmeli" dedi.



TRANSFER İÇİN BAŞKANLA KONUŞTUM

Osmanlıspor maçında kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Güneş, "Kazanılan 3 puan önemli. Osmanlıspor'u yenmek bizim için önemliydi. Bana göre haftanın maçıydı" dedi. Güneş transferle ilgili düşüncelerini başkanla paylaştığını ifade ederek, "Biz görevliyiz. Başkan bize bir görev verdi onu yapıyoruz. Bazı mevkilerde fazla oyuncularımız var. Onları başkanla paylaştım. İleride geride gitmesi gerekenleri söyledim. Buna ben değil başkan karar verecek" dedi.

