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Giresunspor’dan kritik galibiyet

Yeşil-Beyazlılar evinde konuk ettiği G.Antep BŞB’yi yenmeyi başardı

Giresunspor’dan kritik galibiyet
TFF 1.Lig'de playoff mücadelesi veren Giresunspor evinde konuk ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 yenmeyi başardı. Yeşil- Beyazlılar maçın 28. dakikasında Özgür Can Özcan'ın golüyle öne geçti. Fakat konuk ekip 42. dakikada Ramazan Civelek ile karşılık verdi: 1-1. Karşılaşmanın 67. dakikasında sahneye çıkan Panos Dimitriadis attığı golle skoru belirledi: 2-1.
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