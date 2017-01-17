Giresunspor’dan kritik galibiyet

TFF 1.Lig'de playoff mücadelesi veren Giresunspor evinde konuk ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 yenmeyi başardı. Yeşil- Beyazlılar maçın 28. dakikasında Özgür Can Özcan'ın golüyle öne geçti. Fakat konuk ekip 42. dakikada Ramazan Civelek ile karşılık verdi: 1-1. Karşılaşmanın 67. dakikasında sahneye çıkan Panos Dimitriadis attığı golle skoru belirledi: 2-1.