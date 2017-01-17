Ersan’ın transferinde belirsizlik var!

Beşiktaş her konuda anlaşma sağladığı Ersan Gülüm'ün transferinde sorun yaşıyor. Geçen hafta yapılan görüşmede milli futbolcunun 1.5 yıllığına kiralanmasına 'evet' diyen HebeiChina Fortune'un kararını değiştirdiği iddia ediliyor. Gelen bilgilere göre Çin kulübü, Ersan'ı kiralamaktan vazgeçti ve bonservis ücreti talep ediyor.
GÖRÜŞME VAR
Bu olumsuz gelişme nedeniyle transferi bitiremeyen Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde Hebei Fortuna ile görüşüp bu sorunu çözmeye çalışacağı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.