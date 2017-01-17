Böyle vurursam mutlaka gol oluyor

Beşiktaş'ın Osmanlıspor karşısında ilk golünü atan Talisca çok zor bir maç oynadıklarını söyledi. Brezilyalı futbolcu topa vurmuş olmak için vurmadığını ifade etti.



PERFORMANSI MÜTHİŞ

Devamlı şut atarken kaleciye baktığını ifade eden Talisca, "Kalecinin nerede durduğuna baktım. Böyle vurunca gol oluyor. Osmanlıspor'u tebrik etmek gerekir. Değişik kaliteli oyuncuları olan bir takım" dedi. Talisca ligde 6 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.