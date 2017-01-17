Böyle vurursam mutlaka gol oluyor

Beşiktaş'ın Osmanlıspor karşısında ilk golünü atan Talisca çok zor bir maç oynadıklarını söyledi. Brezilyalı futbolcu topa vurmuş olmak için vurmadığını ifade etti.
PERFORMANSI MÜTHİŞ
Devamlı şut atarken kaleciye baktığını ifade eden Talisca, "Kalecinin nerededurduğuna baktım. Böyle vurunca gololuyor. Osmanlıspor'u tebrik etmek gerekir.Değişik kaliteli oyuncuları olan birtakım" dedi. Talisca ligde 6 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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