Yol Durumu
  1. Güneş’ten ilk 11’de 3 değişiklik
  2. Gökhan&Babel korkuttu

Böyle vurursam mutlaka gol oluyor

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı attığı golle ilgili olarak, “Böyle vurursam mutlaka gol oluyor” dedi

Böyle vurursam mutlaka gol oluyor
Beşiktaş'ın Osmanlıspor karşısında ilk golünü atan Talisca çok zor bir maç oynadıklarını söyledi. Brezilyalı futbolcu topa vurmuş olmak için vurmadığını ifade etti.

PERFORMANSI MÜTHİŞ
Devamlı şut atarken kaleciye baktığını ifade eden Talisca, "Kalecinin nerede durduğuna baktım. Böyle vurunca gol oluyor. Osmanlıspor'u tebrik etmek gerekir. Değişik kaliteli oyuncuları olan bir takım" dedi. Talisca ligde 6 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar