Trabzonspor’da yoğun tempo

Trabzonspor yoğun bir maç temposunun içine giriyor. Trabzonspor, hem lig hem de kupada iki ayrı kulvarda yoğun bir maç trafiği yaşayacak. Çarşamba günü kupada Gümüşhanespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Pazar günü ligde Kasımpaşa ile mücadele edecek. 26 Ocak Perşembe kupada H Grubu'nda son maçına çıkacak olan bordo mavililer, üç gün sonra ligde Gaziantepspor'u ağırlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.