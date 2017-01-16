Trabzonspor’da yoğun tempo

Trabzonspor yoğun bir maç temposunun içine giriyor. Trabzonspor, hem lig hem de kupada iki ayrı kulvarda yoğun bir maç trafiği yaşayacak. Çarşamba günü kupada Gümüşhanespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Pazar günü ligde Kasımpaşa ile mücadele edecek. 26 Ocak Perşembe kupada H Grubu'nda son maçına çıkacak olan bordo mavililer, üç gün sonra ligde Gaziantepspor'u ağırlayacak.