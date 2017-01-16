FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, Adanaspor maçından sonra çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar: "Bizim takım kötü oynadı. İyi oynamadılar. Böyle profesyonellik olmaz. Duysunlar beni. Seyirci bu soğukta maça geliyor. Onlar bunun idrakında değil. Ama Türk futbolunda hakem terörü var. Geçen yıl devam eden oyunlar bu yıl da sürüyor. 2-3 takıma hep hakem hataları devam ediyor. Kural neyse onu yap. Bakın bu stat dolu olsaydı insanlar sahaya inerdi. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve siyasileri göreve çağırıyorum, bu işe el atsınlar. Bakın Türk futbolu 10 sene sonra bu durumdan kurtulamaz. Böyle düzen olmaz. Oyuncu yetişmiyor. Adanalı oyuncular bugün yerden kalkmıyor. Konyaspor maçında Mete Kalkavan'ın hali neydi öyle ya? Sürekli tiyatro var.



ÇÜRÜK ELMALAR VARSA TEMİZLENECEK

Bütün kulüpleri toplayacaksın. Herkes fikrini söyleyecek. Çürük elma varsa temizlenecek. Hasan Doğan zamanında böyle yaptı. Sahaya çıkan bütün hakemlerin kafasında bir şey var. Hakem penaltı pozisyonu için görmedim demiş. 2-2 bitsin diye herşeyi yaptı. Maçın en başında penaltı var. Hakem maçın kaderiyle oynuyor. Kulüpler milyonlar harcıyor. Emekler bir düdükle harcanıyor. Biliyorum bu hakem Cüneyt Çakır tarafı. Avrupa'ya beraber gidiyorlar. Hakemler sahaya kafası karışık çıkıyor. Kural neyse onu uygula...



TRABZON TEKLİFİMİZİ KABUL ETMEDİ

Trabzon 2 ay önce Aatıf ve Fernandao'yu istedi. Biz de olmaz dedik. Sonra hocaya sorduk. Aatıf'ı verebilirsiniz dedi. Biz de Mehmet Ekici'ye karşılık Aatıf ve 500 bin Euro verdik. Fakat Aatıf gitmedi. Biz de Trabzonspor'a 2 milyon Euro teklif ettik. Trabzon kabul etmedi. Ekici, Trabzonspor'un futbolcusu. Beşiktaş sanıyor ki biz Eto'o için devreye girdik. Ben hocaya sordum. Hoca Eto'o'yu istemedi. Biz de Antalya ile zerre konuşmadık.