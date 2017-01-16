Göztepe’ye ağır darbe!

Göztepe yerle bir oldu... Ligin ilk yarısını lider olarak noktalayan Sarı-Kırmızılılar sahasında konuk ettiği Denizlispor'a 4-2 mağlup olarak ummadığı bir darbe aldı. Göztepe, Denizlispor önünde 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Tayfur ve Jahovic'in golleriyle 2-1 öne geçti.



HOROZ FENA PATLADI

Ancak maçın son 10 dakikasında coşan konuk Denizlispor 81'de Kappel, 86'da Yasin ve 90+3'te Moritz'in golleriyle sahadan 4-2 galip ayrılmayı başardı. Göztepe aldığı bu yenilgiyle şampiyonluk yolunda yara alırken zirveyi Altınordu'yu 3-0 yenen Eskişehirspor'a kaptırmış oldu. Göztepe haftaya B.Ş. Gaziantep'i ağırlayacak.