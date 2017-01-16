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Fenerbahçe 414 dakika sonra gol ye di

4 maçtır Kadıköy’de gol yemeyen Fenerbahçe’nin serisi dün gece sona erdi. Sarı-Lacivertliler evinde tam 414 dakika sonra gol yedi

Fenerbahçe 414 dakika sonra gol ye di
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki serisi sona erdi. Sahasında son olarak 1-1 berabere kaldığı Alanyaspor maçında gol yiyen Sarı- Lacivertliler, dün gece 23. dakikada Guaye'nin golüne engel olamadı. Sarı-Lacivertliler ilk yarısının uzatma dakikalarında da 2. golü kalesinde gördü. Ligin ilk yarısında savunmasıyla dikkat çeken Fenerbahçe, dün kötü bir görüntü sergiledi.

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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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