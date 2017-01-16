Fenerbahçe 414 dakika sonra gol ye di

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki serisi sona erdi. Sahasında son olarak 1-1 berabere kaldığı Alanyaspor maçında gol yiyen Sarı- Lacivertliler, dün gece 23. dakikada Guaye'nin golüne engel olamadı. Sarı-Lacivertliler ilk yarısının uzatma dakikalarında da 2. golü kalesinde gördü. Ligin ilk yarısında savunmasıyla dikkat çeken Fenerbahçe, dün kötü bir görüntü sergiledi.



OZAN TUFAN HAZIR DEĞiL

10 maç aradan sonra 11'de şans bulan Ozan Tufan'ın istenilen form düzeyinde olmadığı görüldü. Ozan'ın temposu vasatın altında kaldı.