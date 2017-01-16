Fenerbahçe 414 dakika sonra gol ye di

Fenerbahçe'nin Kadıköy'dekiserisi sonaerdi. Sahasındasonolarak 1-1 beraberekaldığıAlanyaspor maçındagol yiyen Sarı-Lacivertliler, düngece 23. dakikada Guaye'ningolüne engel olamadı.Sarı-Lacivertliler ilk yarısınınuzatma dakikalarındada 2. golükalesinde gördü.Ligin ilk yarısındasavunmasıyladikkat çeken Fenerbahçe,dünkötü bir görüntüsergiledi.
OZAN TUFAN HAZIR DEĞiL 10 maç aradan sonra 11'de şans bulan Ozan Tufan'ın istenilen form düzeyinde olmadığı görüldü. Ozan'ın temposu vasatın altında kaldı.
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