Aslan’a Kolombiyalı golcü Harold Preciado

Galatasaray'ın Kolombiyaekiplerinden Deportivo Cali'deforma giyen forvet oyuncusu HaroldPreciado ile anlaştığı önesürüldü. Kolombiya basını, Galatasaray'ınPreciado transferininoktaladığını iddiaetti. Geçen sezon SerieA kulübü Pescara'nınalmak için çaba gösterdiğiancak alamadığıPreciadoiçin bonservis bedelinin 4 milyoneuro seviyesinde olduğu duyuruldu.
SALI SON GÜN Deportivo Cali'nin Başkanı AlvaroMartinez, Atletico Nacionalve Malaga'nın da yakından takip ettiği22 yaşındaki golcüleri için "AtleticoNacional'ın teklifi çok yetersizdi.Yeni bir teklif daha yaparlarsaanaliz ederiz. Preciado için salıgünü son gün" diye konuştu.
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