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Aslan’a Kolombiyalı golcü

Galatasaray’ın Kolombiyalı Preciado ile anlaştığı iddia edildi.Santrfor, sol kanat ve forvet arkası oynayabilen 22 yaşındaki oyuncunun transferinin bir kaç gün içinde sona ereceği iddia edildi

Aslan’a Kolombiyalı golcü Harold Preciado
Galatasaray'ın Kolombiya ekiplerinden Deportivo Cali'de forma giyen forvet oyuncusu Harold Preciado ile anlaştığı öne sürüldü. Kolombiya basını, Galatasaray'ın Preciado transferini noktaladığını iddia etti. Geçen sezon Serie A kulübü Pescara'nın almak için çaba gösterdiği ancak alamadığı Preciado için bonservis bedelinin 4 milyon euro seviyesinde olduğu duyuruldu.

SALI SON GÜN
Deportivo Cali'nin Başkanı Alvaro Martinez, Atletico Nacional ve Malaga'nın da yakından takip ettiği 22 yaşındaki golcüleri için "Atletico Nacional'ın teklifi çok yetersizdi. Yeni bir teklif daha yaparlarsa analiz ederiz. Preciado için salı günü son gün" diye konuştu.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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