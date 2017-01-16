Aslan’a Kolombiyalı golcü Harold Preciado

Galatasaray'ın Kolombiya ekiplerinden Deportivo Cali'de forma giyen forvet oyuncusu Harold Preciado ile anlaştığı öne sürüldü. Kolombiya basını, Galatasaray'ın Preciado transferini noktaladığını iddia etti. Geçen sezon Serie A kulübü Pescara'nın almak için çaba gösterdiği ancak alamadığı Preciado için bonservis bedelinin 4 milyon euro seviyesinde olduğu duyuruldu.



SALI SON GÜN

Deportivo Cali'nin Başkanı Alvaro Martinez, Atletico Nacional ve Malaga'nın da yakından takip ettiği 22 yaşındaki golcüleri için "Atletico Nacional'ın teklifi çok yetersizdi. Yeni bir teklif daha yaparlarsa analiz ederiz. Preciado için salı günü son gün" diye konuştu.