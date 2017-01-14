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Quaresma ’i getiriyor

’le görüşmek için devreye giren Quaresma, Lille’nin golcüsünü ikna etti. İş kulüplere kaldı. Kartal forvet i için büyük uğraş veriyor. Şenol Güneş'in favorisi Eder'i kiralamak isteyen yönetim Lille ile bir görüşme daha yapacak.

Quaresma Eder’i getiriyor

Beşiktaş dış de forvete odaklandı... Siyah- Beyazlı yönetim Fransız takımlarından Lille'de oynayan Eder'i listenin en başına aldı. 2 sezondur Lille'de oynayan Portekizli futbolcuyu kiralamak için büyük uğraş veren Beşiktaş'ta yönetimin en büyük yardımcısının Ricardo Quaresma olduğu ortaya çıktı. Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Eder'i Beşiktaş'a getirmek için uğraş veren Quaresma'nın vatandaşını arayarak, "Seni bu takımda görmeyi çok istiyorum. Beşiktaş'ta çok büyük işler yapacağına inanıyorum. Burada gol makinesi olacağına eminim. Beşiktaş taraftarı ve camiasıyla büyük bir kulüp. Seninle aynı takımın formasını giymek istiyorum. Bu fırsatı kaçırmamalısın" dediği öğrenildi.

MARTINEZ VE HUNTELAAR DA LİSTEDE
Lılle'de bu sezon 20 resmi karşılaşmada forma giyerek 4 gol atan Portekizli oyuncunun Quaresma'ya, "Beşiktaş'ta seninle birlikte oynamak bana da büyük mutluluk verir. Yeter ki kulüpler anlaşsın. Ben seve seve gelmeye hazırım" cevabını verdiği ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin Eder dışında Çin kulübü Guangzhou Evergrande'in futbolcusu Martinez ve Schalke'de oynayan Huntelaar üzerinde de durduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirlendi.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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