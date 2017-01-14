Quaresma Eder’i getiriyor

Beşiktaş dış transferde forvete odaklandı... Siyah- Beyazlı yönetim Fransız takımlarından Lille'de oynayan Eder'i listenin en başına aldı. 2 sezondur Lille'de oynayan Portekizli futbolcuyu kiralamak için büyük uğraş veren Beşiktaş'ta yönetimin en büyük yardımcısının Ricardo Quaresma olduğu ortaya çıktı. Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Eder'i Beşiktaş'a getirmek için uğraş veren Quaresma'nın vatandaşını arayarak, "Seni bu takımda görmeyi çok istiyorum. Beşiktaş'ta çok büyük işler yapacağına inanıyorum. Burada gol makinesi olacağına eminim. Beşiktaş taraftarı ve camiasıyla büyük bir kulüp. Seninle aynı takımın formasını giymek istiyorum. Bu fırsatı kaçırmamalısın" dediği öğrenildi.



MARTINEZ VE HUNTELAAR DA LİSTEDE

Lılle'de bu sezon 20 resmi karşılaşmada forma giyerek 4 gol atan Portekizli oyuncunun Quaresma'ya, "Beşiktaş'ta seninle birlikte oynamak bana da büyük mutluluk verir. Yeter ki kulüpler anlaşsın. Ben seve seve gelmeye hazırım" cevabını verdiği ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin Eder dışında Çin kulübü Guangzhou Evergrande'in futbolcusu Martinez ve Schalke'de oynayan Huntelaar üzerinde de durduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirlendi.