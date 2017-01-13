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Fener’e talih kuşu

’de kadro dışı kalan Van der Wiel’e İngiltere’den Hull City kulübü talip oldu. Hull City’nin Portekizli menajeri , Hollandalı sağ bek için Fenerbahçe ile görüşmelere başladıklarını açıkladı

Fener’e talih kuşu
Portekiz basınında yer alan habere göre, Hull City'nin yeni teknik direktörü Marco Silva, Sporting'in de gündeminde yer alan van der Wiel'in kiralanmasını istedi. Sağ bek arayışını sürdüren Hull City'nin, Silva'nın isteği üzerine Fenerbahçe'nin Hollandalı sağ beki van der Wiel'i kiralamak için sarı lacivertli ekiple görüşmelere başladığı kaydedildi. Sezon başında geldiği ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı Fenerbahçe'de sadece 12 maçta forma şansı bulabilen 28 yaşındaki oyuncu, displinsiz davranışları nedeniyle Emenike ile birlikte kadro dışı kalmıştı.

ADVOCAAT NE DEMİŞTİ
Teknik direktör Dick Advocaat da yaptığı son açıklamada, "Emenike ve Van Der Wiel kendilerine kulüp bulursa iyi olur. O oyuncular için buradan ayrılmak daha iyi olacaktır" demişti.
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