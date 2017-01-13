Aslan’a Poldi şoku!

Galatasaray Çin'den gelen haberle sarsıldı. Lukas Podolski'yi 7 milyon Euro'ya Çin kulübü Beijing Guoan'a satmasına kesin gözüyle bakılan Sarı-Kırmızılılar büyük şok yaşadı. Çin ekibi Beijing Guoan'ın sportif direktörü Shao Jiayi, Çin basınına konuyla ilgili yaptığı açıklamada Podolski'nin harika bir futbolcu olduğunu ancak onu transfer etmek gibi niyetleri olmadığını söyledi.



NEREDEN ÇIKIYOR!

Shao Jiayi, "Podolski çok iyi bir oyuncu ancak bizim transfer hedefimiz değil. Bütün bu söylentilerin nereden çıktığını düşünüyoruz ve kafamız karışıyor'' dedi.