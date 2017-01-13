Artık yüzde yüz Trabzonluyum

Ara transferin en hızlı takımı olan Trabzonspor, Beşiktaş'tan aldığı Olcay Şahan ile 3.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı... 20 numaralı yeni formasıyla poz veren milli futbolcu, "Bu transferde emeği geçen başkanıma, hocama, Beşiktaş yönetimine herkese teşekkür ediyorum. Her konuda kolaylık sağladılar. 5 yıl önce büyük bir camiaya gelmiştim, bugün de başka bir büyük camiaya transfer oldum. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Beşiktaş'ta feda sezonunda oynadığım arkadaşlık, ruh, kardeşlik ortamına girdim. Şu an Trabzonspor'a transfer olmamda da bunun da katkısı var. Çünkü burada da çok büyük kardeşlik, ruh, taraftar potansiyeli görüyorum. Bu nedenle buraya uyum sağlayacağıma inandığım için buradayım" dedi.



TARAFTARLARI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ

Bu noktaya Beşiktaş sayesinde geldiğini söyleyen Olcay Şahan, "Beşiktaş'a karşı başka bir zaafım var, taraftarları da seviyorum. Bir süreç olsaydı yarın uçağa binip maç oynamak istemezdim. Beklerdim ve zaman ihtiyacım olduğunu söylerdim. Ama şuan buradayım ve yüzde yüz Trabzonsporluyum. Bursaspor'a karşı oynamak istiyorum. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak ve Trabzonspor taraftarlarını mutlu etmek hedefimiz. Onlar bunu hak ediyor" diye konuştu.



TRANSFERLER ORTAK AKILLA GERÇEKLEŞİYOR!

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza Egemen çok değerli bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyledi. Egemen, "Devre arasında 4'üncü transferimiz. Camiamıza hayırlı olsun. Transferlerimiz başkanımız, asbaşkanımız ve hocamızın tavsiyelerinin yanı sıra Trabzon'daki ortak akılla birlikte gerçekleşiyor. Olcay'ın bize katkı sağlayacağına ve hem de ağabeylik yapacağına inanıyorum. Olcay çok üst düzey ve Türk Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biri. Bize uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

