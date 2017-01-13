2. Topuz vakası!

Fenerbahçe ile Beşiktaşarasında Mehmet Ekici savaşıyaşanıyor... Geçtiğimizhafta Aatıf-Mehmet Ekici takasıgündeme gelmiş ve Fenerbahçe ileTrabzon el sıkışmıştı. Ekici de Fenerbahçeile her konuda anlaşmıştı.Ancak Aatıf'ın Fenerbahçe'denayrılmak istememesi sonrası işlerdeğişti ve devreye Beşiktaş girdi...Trabzonspor, Siyah-Beyazlılar'ın"Mehmet'i şimdi alalım sezonsonuna kadar size kiralayalım"teklifini kabul ederken, Ekici cephesindeise başka gelişmeler yaşandı.Yıldız futbolcunun Fenerbahçeile ön protokol imzaladığı ve Bordo-Mavili yönetime "Ben Fenerbahçeile anlaştım. Eğer devre arasındagitmezsem sezon sonunda Fenerbahçe'yegiderim" dediğiortaya çıktı.
FENER 1.4 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ Fenerbahçe'nin Aatıf takasının gerçekleşmemesinin ardından Bordo-Mavili kulübe 1.4 milyon Euro teklif ettiği ve Bordo-Mavililer'in ilk önce bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Fenerbahçe'nin teklifinden sonra Olcay Şahan transferi sırasında Beşiktaş'ın Ekici için yaptığı teklif işleri karıştırdı. Akıllara 2009 yılında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Mehmet Topuz savaşı geldi.
2009'DA TAM TERSİ OLMUŞTU Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yaşanan transfer savaşı akıllara 2009 yılındaki Mehmet Topuz transferini getirdi. 2009 yılında Beşiktaş futbolcu ile Fenerbahçe ise kulübü Kayseri ile anlaşmıştı. Bu sefer ise durum tersi oldu. Fener oyuncu ile Beşiktaş kulübü ile el sıkıştı.
BEŞİKTAŞPRES YAPIYOR
Beşiktaşlı yöneticiler Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Mehmet Ekici'yi ikna etmek için yoğun çaba harcıyor. Siyah-Beyazlı yöneticiler Mehmet Ekici'nin babası ile temasa geçerken yıldız futbolcuyu da ikna etmek için yoğun uğraş veriyorlar.
BİZ ALIRIZ SON KARAR HOCANIN! Beşiktaş'ta tam bir Mehmet Ekici karmaşası yaşanıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yıldız futbolcu için "Elimde o bölgede çok oyuncu var" diyerek gelse de forma giymesinin garanti olmadığının mesajını vermişti. Beşiktaşlı yöneticiler ise Ekici'yi takas yoluyla alma ihtimalini kaçırmak istemiyor. Yöneticiler, "Mehmet'i biz alırız. Hoca oynatır ya da oynatmaz, onun kararı" dediler.
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