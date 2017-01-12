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Kartal’a yeni Mitrovic

Savunmaya ’i alan ’ta, forvete Newcastle’da forma giyen ’in ismi gündeme geldi. Son kararı Güneş verecek...

Kartal’a yeni Mitrovic
İkinci yarıda daha güçlü bir kadro ile yola devam etmek isteyen Beşiktaş forvet transferine yoğunlaştı. Siyah-Beyazlı takımda gündeme Newcastle'ın Sırp forveti Aleksander Mitrovic geldi... Stopere Matej Mitrovic'i alan Siyah- Beyazlılar, İngiliz kulübünde forma giyen genç oyuncunun menajeri ile temasa geçti. Porto'nun Abou- bakar'ın kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için yaptığı teklifi Beşiktaş'a getiren Fransız avukat Buffard, Siyah-Beyazlılar'ı sürpriz bir teklif daha sundu. Fransız avukat, AboubakarPorto'ya göndermeyi kabul etmesi durumunda Beşiktaş'a, bağlı olduğu menajerlik şirketi tarafından Newcastle forması giyen Aleksandar Mitrovic'i transfer edilebileceğini söyledi.

6 AYLIĞINA KİRALIK TEKLİF EDİLDİ
İngiltere'de Premier Lig'in bir alt ligi olan Championship'te beklediği forma şansını bulamayan 22 yaşındaki Sırp oyuncunun 6 aylığına kiralanması gündeme geldi. Newcastle'ın ligdeki durumuna göre sözleşmenin 1.5 yıla kadar uzatılması da gündeme geldi. Yönetimi karar vermesi için Teknik Direktör Şenol Güneş'le bir görüşme yaptı. Mitrovic, 2 sezonda Newcastle'da 14 gol attı. 6 da asist yaptı.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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