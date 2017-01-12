Kartal’a yeni Mitrovic

İkinci yarıda daha güçlü bir kadro ile yola devam etmek isteyen Beşiktaş forvet transferine yoğunlaştı. Siyah-Beyazlı takımda gündeme Newcastle'ın Sırp forveti Aleksander Mitrovic geldi... Stopere Matej Mitrovic'i alan Siyah-Beyazlılar, İngiliz kulübünde forma giyen genç oyuncunun menajeri ile temasa geçti. Porto'nun Abou- bakar'ın kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için yaptığı teklifi Beşiktaş'a getiren Fransız avukat Buffard, Siyah-Beyazlılar'ı sürpriz bir teklif daha sundu. Fransız avukat, Aboubakar'ı Porto'ya göndermeyi kabul etmesi durumunda Beşiktaş'a, bağlı olduğu menajerlik şirketi tarafından Newcastle forması giyen AleksandarMitrovic'i transfer edilebileceğini söyledi.
6 AYLIĞINA KİRALIK TEKLİF EDİLDİ İngiltere'de PremierLig'in bir alt ligi olanChampionship'te beklediğiforma şansını bulamayan 22 yaşındakiSırp oyuncunun 6 aylığınakiralanması gündeme geldi.Newcastle'ın ligdeki durumunagöre sözleşmenin 1.5 yıla kadaruzatılması da gündeme geldi. BeşiktaşYönetimi karar vermesi içinTeknik Direktör Şenol Güneş'lebir görüşme yaptı. Mitrovic, 2 sezondaNewcastle'da 14 gol attı. 6da asist yaptı.
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