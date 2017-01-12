Fener’den Antalya’da 3 gollü parti

AÇILIŞ OZAN'DAN
Fenerbahçe maça Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Mehmet Topal, De Souza, Ozan Tufan, Karavayev, Şener Özbayraklı, Neustadter, Fernandao ve Lens onbiriyle çıktı. Tesilcimize galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Ozan Tufan, 8. dakikada Fernandao ve 81. dakikada İsmail Köybaşı kaydetti. Partizani Tiran'ın tek sayısı ise 83. dakikada Caleb Ekuban'dan geldi. Dick Advocaat'ın öğrencilerinin göstermiş olduğu mücadele sezonun ikinci yarısı öncesi olumlu sinyaller verdi. Hollandalı hoca maçtan sonra öğrencilerini tek tek tebrik etti.
KARAVAYEV ATOM KARINCA GİBİ
Fenerbahçe formasını ilk kez Denizlispor maçında giyen ve mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Ukraynalı yeni transfer Karavayev, Partizani maçını da boş geçmedi. Maça ilk 11'de başlayan genç oyuncu karşılaşmayı 1 asistle tamamlarken bitmek bilmez enerjisiyle göz doldurdu. Dick Advocaat'ın ikinci yarıda ona kesinlikle formayı vermesi bekleniyor.
FERNANDAO YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Sezonun ilk yarısı biterken form tutmaya başlayan ve ard arda goller bulan Fernandao Partizani maçını da boş geçmedi. Takımının ikinci golünü atan Sambacı gösterdiği performansla yine geçer not aldı.
POLİSLERLE HATIRA FOTOĞRAFI
Fenerbahçeli oyuncular Partizani karşılaşması öncesi, mücadelede görev alan polislerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu görüntü sosyal medyada da gece boyunca konuşuldu.
DAHA ÇOK FORMA GİYMELİYİM
Fenerbahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter ligin ilk yarısında beklediğinden daha az şans bulduğunu söyledi. Rus stoper, "Yapacağım tek şey kendimi hazır tutup şans beklemek. Bunu da iyi yapıyorum" dedi.
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