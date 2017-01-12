Sezon başında kiralık olarak gittiği Real Sociedad'tan geri dönen Armindo Bruma, Galatasaray forması altında müthiş bir ilk yarıyı geride bıraktı... Sarı-Kırmızılı yönetim, birçok önemli kulübün transfer gündemine giren Portekizli yıldızın 2018 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için çalışmalarda bulunuyordu. Ve yönetim en sonunda hedefine ulaştı. Alınan bilgilere göre Bruma'nın menajeri Catio Balde ile yapılan uzun görüşmeler sonrasında anlaşma sağlandı. Buna göre genç futbolcunun sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatılacak. Şu anda 1.2 milyon Euro kazanan Bruma'nın maaşı yüzde yüzün üzerinde bir artışla 2.5 milyon Euro'ya çıkacak. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.



İLK YARIDA TAM 10 GOLE KATKISI OLDU

Bruma'nın olası bir satışı sırasında önemli bir maddi kazanç elde etmek isteyen Galatasaray yönetiminin yeni sözleşmeye 30 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi de koyacağı öğrenildi... Bu sezon ligin ilk yarısında 5 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Armindo Bruma'nin ismi özellikle İngiliz kulüpleriyle anılıyordu. Yeni sözleşme sonrası transferin seyrinin nasıl gelişeceği de merak konusu.