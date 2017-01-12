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Bir daha aynı hataları yapmam

Yönetim tarafından ikinci kez affedilen yakın çevresine “Gereken dersleri aldım” diye konuştu

Bir daha aynı hataları yapmam
Bu sezon iki kez kadro dışı bırakılan ve iki kez affedilen Yasin Öztekin aynı hataları bir daha yapmayacağını söyledi. Yıldız futbolcunun yakın çevresine, "Benim için çok zorlu bir süreç oldu. Bir daha aynı hataları yapmayacağım. Sadece takımımın başarısına ve şampiyonluğa odaklanmak istiyorum" dediği belirlendi.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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