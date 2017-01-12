Ahmet Çalık’ta mutlu son

Galatasaray, Gençlerbirliği'ninbaşarılı savunmaoyuncusu Ahmet Çalık'ın transferinibitirdi. Başkent ekibininBaşkanı İlhan Cavcav, 4 milyonEuro'dan kapıyı aralamıştı.Ancak ilk görüşmeden sonraAhmet Çalık'ın bonservis ücretini3 milyon Euro'ya indirdi.3 MİLYON EURO
Galatasaray Başkanı DursunÖzbek, İlhan Cavcav ile bir kezdaha bir araya geldi. Galatasaray,2 milyon Euro olan teklifi 3 milyonEuro'ya çıkartarak transferibitirdi. Transferin bugün ya dayarın resmi olarak açıklanmasıbekleniyor.
HAVADAN BAŞARILI
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Ahmet Çalık, gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi. 22 yaşındaki genç stoper, sezonun ikinci yarısında Galatasaray defansının göbeğinde forma giyecek. Çalık, başarılı müdahalelerinin yanı sıra hava toplarında da etkili.
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