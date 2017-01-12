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’ta mutlu son

Galatasaray, uzun süredir peşinden koştuğu genç stoperi dün bitirdi... Sarı-kırmızılı kulüp, transferi bugün ya da en geç yarın açıklayacak. Aslan 3 milyon Euro bonservis ödeyecek...

Ahmet Çalık’ta mutlu son
Galatasaray, Gençlerbirliği'nin başarılı savunma oyuncusu Ahmet Çalık'ın transferini bitirdi. Başkent ekibinin Başkanı İlhan Cavcav, 4 milyon Euro'dan kapıyı aralamıştı. Ancak ilk görüşmeden sonra 'ın bonservis ücretini 3 milyon Euro'ya indirdi. 3 MİLYON EURO
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İlhan Cavcav ile bir kez daha bir araya geldi. Galatasaray, 2 milyon Euro olan teklifi 3 milyon Euro'ya çıkartarak transferi bitirdi. Transferin bugün ya da yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.

HAVADAN BAŞARILI
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Ahmet Çalık, gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi. 22 yaşındaki genç stoper, sezonun ikinci yarısında Galatasaray defansının göbeğinde forma giyecek. Çalık, başarılı müdahalelerinin yanı sıra hava toplarında da etkili.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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