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Sanki yıllardır Fenerbahçe’deyim

Yeni transfer Karavayev, “Hiç acemilik çekmedim. Sanki yıllardır bu formayı giyiyorum”dedi

Sanki yıllardır Fenerbahçe’deyim
Denizlispor ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla büyük beğeni toplayan Aleksander Karavayev, "Alışma sürecini yaşamadım bile. Hiç acemilik çekmedim. Sanki yıllardır bu formayı giyiyorum. Ligin 2. yarısının başlamasıyla birlimte takıma ciddi katkı yapacağım" dedi.

TEK ÜZÜNTÜSÜ UEFA
Ukraynalı futbolcu, "Tek üzüntüm Avrupa'da olamamak" diye konuştu.
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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