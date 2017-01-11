Sanki yıllardır Fenerbahçe’deyim

Denizlispor ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla büyük beğeni toplayan Aleksander Karavayev, "Alışma sürecini yaşamadım bile. Hiç acemilik çekmedim. Sanki yıllardır bu formayı giyiyorum. Ligin 2. yarısının başlamasıyla birlimte takıma ciddi katkı yapacağım" dedi.



TEK ÜZÜNTÜSÜ UEFA

Ukraynalı futbolcu, "Tek üzüntüm Avrupa'da olamamak" diye konuştu.