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Mitrovic’in test maçı Darıca

Şenol Güneş, Hırvat stoperi Türkiye Kupası’ndaki Darıca maçında 11’de oynatacak...

Mitrovic’in test maçı Darıca
Hırvat kulübü Rijeka'dan 4.2 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilen Matej Mitrovic henüz hazır olmadığı için ligdeki Osmanlıspor maçında forma giymeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş genç stoperi Darıca ile oynanacak Türkiye Kupası maçında 11'e alacak ve son durumunu görecek. Mitrovic iyi bir görüntü çizerse Marcelo'nun yeni partneri olacak.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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