Kartal büyük oynuyor Mandzukic ve Martinez

Şenol Güneş'in ısrarla istediği forvet transferini bitirmek için büyük çaba harcayan Beşiktaş yönetimi büyük bomba peşinde... Hafta başından bu yana Çin kulübü Gouangzou formasını giyen Jackson Martinez için temaslarda bulunan Siyah-Beyazlılar şimdi de gözünü Juventus'un süper yıldızı Mario Mandzukic'e dikti. Hırvat forvetin menajerliğini, Matej Mitrovic'in menajeri olan Ivan Cvjetkovic yapıyor. Sürpriz bir şekilde hem Mandzukic hem de Juventus ile temasa geçen yönetim kiralama teklifinde bulundu. Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen yıldız futbolcunun teklife olumlu yaklaştığı fakat yüksek yıllık ücretinin sorun yarattığı belirtiliyor. Aynı şekilde Martinez'in de maaşı da Siyah- Beyazlılar'ı zorluyor.



YÖNETİMİN B PLANI UKRAYNALI BUDKIVSKY

Transferi zor gözüken iki yıldızdan birisini bitirerek Mario Gomez'in gidişinin ardından yaşanan forvet sıkıntısına son vermek isteyen Beşiktaş'ın 'B Planı' ise Anzhi formasını giyen Pylyp Budkivsky. Ukraynalı golcünün maliyeti hem Jackson Martinez hem de Mandzukic'ten çok daha düşük olsa da Şenol Güneş'in oyuncuyla ilgili şüpheleri olduğu belirtiliyor. Vincent Aboubakar'ın Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle elinde sadece Cenk Tosun kalan tecrübeli hoca bir an önce yönetimden müjdeli haber gelmesini istiyor.