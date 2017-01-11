Dedesi rahatsızlanan RVP ülkesine

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Robin Van Persie, dedesinin rahatsızlandığı haberini alınca ülkesi Hollanda'ya gitti. Advocaat'ın izin verdiği RVP'nin bugün Antalya kampında olması bekleniyor. Ancak Van Persie'nin Arnavutluk ekibi Partizani ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.