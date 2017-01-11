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Daha erken dönerim!

Arka adalesinden sakatlanan Volkan Şen hırsından bir şey kaybetmedi

Daha erken dönerim!
Denizlispor ile yapılan hazırlık maçının ilk yarısında sol arka adalesinden sakatlanan ve MR sonucunda 2. derece yırtık tespit edilen Volkan Şen, "Çok üzgünüm ama tedavi ve çalışmaları eksiksiz yerine getirip 1 aylık süredin daha erken sahalara dönmek istiyorum" dedi.
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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