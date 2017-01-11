Daha erken dönerim!

Denizlispor ile yapılan hazırlık maçının ilk yarısında sol arka adalesinden sakatlanan ve MR sonucunda 2. derece yırtık tespit edilen Volkan Şen, "Çok üzgünüm ama tedavi ve çalışmaları eksiksiz yerine getirip 1 aylık süredin daha erken sahalara dönmek istiyorum" dedi.