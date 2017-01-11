Cimbom’un rotası Kiev

Takımda yaşanan büyük stoper sıkıntısına rağmen henüz beklenen takviyeyi yapamayan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor... Brezilya'da Vitor Hugo ve Messias için pazarlıklarda bulunmasına rağmen yüksek maliyet engeline takılan Sarı- Kırmızılılar şimdi de gözünü Ukrayna'ya çevirdi. Yönetim, Dinamo Kiev formasını giyen Domagoj Vida'nın ardından Evgen Khacheridi için de girişimlere başladı. Şu anda Galatasaray'ın listenin ilk sırasında yer alan Hırvat Vida için 5 milyon Euro'luk teklif sunan Sarı- Kırmızılılar beklemeye geçti. Yönetim, sürpriz bir şekilde Ukrayna ekibinde Vida'nın partneri olan Khacheridi'ye de talip oldu. 29 yaşındaki Ukraynalı stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



KHACHERIDI'NİN MALİYETİ UYGUN AMA...

Dinamo Kiev'in Vida için 8 milyon Euro istediği fakat Evgen Khacheridi'nin maliyetinin daha düşük olduğu belirtiliyor. Galatasaray yine de çok kariyerli ve tecrübeli olan Vida için tüm şartları zorlamayı düşünüyor. Sarı-Kırmızılılar ayrıca Rus ekibi Zenit'te oynayan Nicolas Lombaerts konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Hedef; 1 hafta içinde stoper transferinde mutlu sona ulaşmak.