Stoper arayan G.Saray’da enflasyon var!

Kanatlarda yaşanan sorunu GarryRodrigues ile çözen Galatasaray, stopertransferinde beklenen adımı bir türlü atamıyor...Dört koldan çalışmalar yapan Sarı-Kırmızılılar şu anda Domagoj Vida,Vitor Hugo, Manoel Messias, MamadouSakho ve Nicolas Lombaerts ile temas halinde.Yönetim 5 oyuncuyla da anlaşmaya varırken,kulüpleri ikna etmeyi başaramıyor.UEFA kıskacı nedeniyle sıkıntıda olan Sarı-Kırmızılılar son hamleyi yapamıyor.
ELDE SADECE 2 STOPER VAR Cumartesi günü ligde Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın elinde stoper olarak sadece Semih ve Hakan var... Rierekink yedek kulübesine büyük ihtimalle U21 takımından bir savunmacı dahil edecek.
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