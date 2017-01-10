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Stoper arayan G.Saray’da enflasyon var!

Sarı-Kırmızılılar; Vida, Sakho, Vitor Hugo, Manoel Messias ve Nicolas Lombaerts ile görüşüyor... UEFA kıskacı nedeniyle sıkıntıda olan yönetim, bir türlü kulüpleri ikna edemiyor

Stoper arayan G.Saray’da enflasyon var!
Kanatlarda yaşanan sorunu Garry Rodrigues ile çözen Galatasaray, stoper transferinde beklenen adımı bir türlü atamıyor... Dört koldan çalışmalar yapan Sarı- Kırmızılılar şu anda Domagoj Vida, Vitor Hugo, Manoel Messias, Mamadou Sakho ve Nicolas Lombaerts ile temas halinde. Yönetim 5 oyuncuyla da anlaşmaya varırken, kulüpleri ikna etmeyi başaramıyor. UEFA kıskacı nedeniyle sıkıntıda olan Sarı- Kırmızılılar son hamleyi yapamıyor.

ELDE SADECE 2 STOPER VAR
Cumartesi günü ligde Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın elinde stoper olarak sadece Semih ve Hakan var... Rierekink yedek kulübesine büyük ihtimalle U21 takımından bir savunmacı dahil edecek.
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