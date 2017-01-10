Stoper arayan G.Saray’da enflasyon var!

Kanatlarda yaşanan sorunu Garry Rodrigues ile çözen Galatasaray, stoper transferinde beklenen adımı bir türlü atamıyor... Dört koldan çalışmalar yapan Sarı- Kırmızılılar şu anda Domagoj Vida, Vitor Hugo, Manoel Messias, Mamadou Sakho ve Nicolas Lombaerts ile temas halinde. Yönetim 5 oyuncuyla da anlaşmaya varırken, kulüpleri ikna etmeyi başaramıyor. UEFA kıskacı nedeniyle sıkıntıda olan Sarı- Kırmızılılar son hamleyi yapamıyor.



ELDE SADECE 2 STOPER VAR

Cumartesi günü ligde Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın elinde stoper olarak sadece Semih ve Hakan var... Rierekink yedek kulübesine büyük ihtimalle U21 takımından bir savunmacı dahil edecek.