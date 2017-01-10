İşte 2017 model Trabzon

Sezonun ilk yarısındaki performansıyla çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor, ligin ikinci devresine çok iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Bordo- Mavili yönetim yeni transferlerle takımın çok önemli sorunlarına çözüm bulmayı başardı. Savunmanın her iki kanadında büyük sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Emmanuel Mas ve Joao Pereira transferleriyle adeta 12'den vurdu. Yine ligin ilk yarısında Jan Durica'nın yanına bir türlü uygun partneri bulamayan Bordo-Mavililer, Martin Caceres ile anlaşarak çok önemli bir hamleye imzasını attı. Barcelona ve Juventus gibi takımların formasını giyen Uruguaylı stoper eğer sakatlığın etkilerini üzerinden atarsa büyük fark yaratacak. Yönetim gol yollarındaki sorunu da çözmek üzere.



OLCAY VE POPOV İÇİN GÖRÜŞÜYORLAR

Akhisar Belediyespor formasını giyen ve ligin en etkili forvetlerinden biri olan Hugo Rodallega'nın transferi artık en meselesi... Trabzonspor şimdi gözünü kanat oyuncusu transferine çevirmiş durumda. Mehmet Ekici ve Bero'nun can sıkan durumları nedeniyle orta alanda da oynayabilecek bir kanat oyuncusu arayan yönetimin ilk hedefi Ivelin Popov... Ayrıca Beşiktaşlı Olcay Şahan'ın transferi için de pazarlıklar çok olumlu bir şekilde sürüyor.

