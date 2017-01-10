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Cimbom’dan tatsız prova

Cimbom Suudi Arabistan’daki özel maçta karşısında döküldü. Cimbom kalesinde 3 gol görürken Bruma’nın tek golüyle teselli buldu

Cimbom’dan tatsız prova
Galatasaray lig öncesi iyi sinyaller vermedi... Sarı-Kırmızılı takım Suudi Arabistan'da oynadığı özel karşılaşmada bu ülkenin güçlü takımlarından biri olan El İttifak'a 3-1 mağlup oldu. Cimbom maça iyi başlamasına ve rakibi karşısında daha etkili görünmesine rağmen oyundaki üstünlüğünü ancak 15 dakika sürdürdü. Evsahibi takım 20. dakikada Mohammed Kanoo'nun golüyle 1-0'lık üstünlük yakaladı. G.Saray yediği golün şaşkınlığını üzerinden atamadan maçın 25. dakikasında Saleh Al Jamaan üstünlük sayısını ikiye çıkaran golü attı. 25'te 2-0 geriye düşen Sarı-Kırmızılılar devrenin sonuna kadar saman alevi gibi cılız ataklar düzenlerken dağınık görüntü verdi. Devre El İttifak'ın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

BRUMA G.SARAY'IN TEK GOLÜNÜ ATTI
Maçın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla başladı. Savunma güvenliğini ön planda tutmayan 2 takımdan evsahibi El İttifak karşılaşmanın 70. dakikasında Mohammed Marzouq'un golüyle 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. Rakibi önünde 3 farklı üstünlüğü yakalayan El İttifak bu dakikadan sonra birkaç önemli pozisyondan yararlanamadı. Bruma mücadelenin 81. dakikasında attığı golle farkı ikiye indirdi. Böylece Cimbom 2017'deki ilk maçında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

TERÖRE KARŞI BİRLEŞTİLER
İki takımın oyuncuları da üzerinde "Teröre karşı" yazan pazubantlarla sahaya çıktı. Dammam kentindeki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda oynanan maçta , 'ı 3-1 yenerken Cimbom içok etkisizdi.
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