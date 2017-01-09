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Olcay bombası!

Trabzonspor bir süredir gündeminde olan Olcay’la anlaştı. Başkna Usta ve Ersun Yanal tecrübeli futbolcuyla görüşerek el sıkıştı. Yamrı sezon Trabzonspor’da oynayacak olan Olcay’a Beşiktaş’tan alacağı ücret ödenecek

Olcay bombası!
Trabzonspor' dan sürprizi... Bordo- Mavililer Beşiktaş'ın kadrodan göndermek istediği Olcay Şahan'ı yarım sezonluğuna kiralamak için kulübü ve kendisiyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Başkan Muharrem Usta, dün akşam otelde görüştüğü Olcay ile el sıkıştı. Transfer harekatına ara vermeden devam eden Trabzonspor kulübü, daha önce Mehmet Ekici'ye karşılık Beşiktaş tarafından takasla önerilen Olcay'ı bu kez sezon sonuna kadar kiralık olarak istedi. Beşiktaş'ın da takımdan göndermeye sıcak baktığı oyuncuyu yarım sezonluğuna Trabzonspor'a kiralamaya onay vermesinin ardından Başkan Usta, Olcay Şahan'ı Bordo-Mavili kulübün Antalya Belek'te kamp yaptığı otele davet etti.

BEŞİKTAŞ'TAN ALACAĞI ÜCRET ÖDENECEK
Bunun üzerine de Olcay Şahan Trabzonspor'un kampına gelerek Başkan Usta ile bir araya geldi. Uzun süren görüşmenin ardından taraflar el sıkışırken, Olcay, Yanal ile de bir araya geldi. Olcay'ın Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanması için temasların sürdüğü, Trabzonspor'un oyuncuya sadece Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar alacağı ücreti ödeyeceği ifade edildi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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