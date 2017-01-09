Olcay bombası!

Trabzonspor bir süredir gündeminde olan Olcay’la anlaştı. Başkna Usta ve Ersun Yanal tecrübeli futbolcuyla görüşerek el sıkıştı. Yamrı sezon Trabzonspor’da oynayacak olan Olcay’a Beşiktaş’tan alacağı ücret ödenecek
Trabzonspor' dan Olcay Şahan sürprizi... Bordo-Mavililer Beşiktaş'ın kadrodan göndermek istediği OlcayŞahan'ı yarım sezonluğuna kiralamak için kulübü ve kendisiyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Başkan Muharrem Usta, dün akşam otelde görüştüğü Olcay ile el sıkıştı. Transfer harekatına ara vermeden devam eden Trabzonspor kulübü, daha önce MehmetEkici'ye karşılık Beşiktaş tarafından takasla önerilen Olcay'ı bu kez sezon sonuna kadar kiralık olarak istedi. Beşiktaş'ın da takımdan göndermeye sıcak baktığı oyuncuyu yarım sezonluğuna Trabzonspor'a kiralamaya onay vermesinin ardından Başkan Usta, Olcay Şahan'ı Bordo-Mavili kulübün Antalya Belek'te kamp yaptığı otele davet etti.
BEŞİKTAŞ'TAN ALACAĞI ÜCRET ÖDENECEK Bunun üzerine de OlcayŞahan Trabzonspor'un kampınagelerek Başkan Usta ile bir arayageldi. Uzun süren görüşmenin ardındantaraflar el sıkışırken, Olcay,Yanal ile de bir araya geldi. Olcay'ınBeşiktaş'tan sezon sonunakadar bedelsiz olarak kiralanmasıiçin temasların sürdüğü, Trabzonspor'unoyuncuya sadece Beşiktaş'tansezon sonuna kadar alacağıücreti ödeyeceği ifade edildi.
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