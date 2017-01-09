20 verirlerse olur!

UEFA'nın finansal fair play kıskacında olan Fenerbahçe'ye Chelsea'den Kjaer için sürpriz bir teklif geldi ve Sarı-Lacivertliler İngiliz kulübüyle pazarlıklara başladı. Chelsea, Kjaer için 15 milyon Euro bonservis ve Danimarkalı oyuncunun belli bir maç sayısı üzerine çıkması halinde de ekstra 3 milyon Euro ödemeyi teklif etmişti. Bonuslarla 18 milyon Euro'luk teklife Fenerbahçe'nin yanıtı net oldu. Kjaer'e ihtiyaçları olduğunu ve yıldız futbolcuyu aslında satmayı düşünmediklerini Chelsea'ye bildiren Fenerbahçe "Ancak 20 milyon Euro gibi bir parayı gözden çıkarırsanız bu iş olur. Aksi halde Kjaer'i satmayı düşünmüyoruz" yanıtını verdi. Sarı-Lacivertliler, 20 milyon Euro gibi bir ücret verilmesi halinde Kjaer'i devre arasında İngiliz kulübüne satacak.