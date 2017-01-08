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Ya Konate ya

Sion formasını giyen Moussa Konate ile anlaşan Trabzonspor yönetimi, İsviçre kulübü Sion’la pazarlık halinde... Bordo-Mavililer bir yandan da Hugo için Akhisar ile masada... Hedef, iki forvetten birisini mutlaka kadroya katmakç

Ya Konate ya Rodallega
Ligin ilk yarısında gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor forvet transferi için büyük uğraş veriyor... Bordo- Mavililer şu anda iki hedef üzerine yoğunlaşmış durumda. Listenin ilk sırasında Sion formasını giyen Moussa Konate bulunuyor. 23 yaşındaki Senegalli golcü ile her konuda anlaşan Trabzonspor, İsviçre kulübü ile pazarlıklarını sürdürüyor. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Konate için 1 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Sion'un ise 2 milyon Euro istediği ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Bordo-Mavililer'in ikinci hedefi ise Akhisar Belediyesporlu Hugo Rodallega... Yöneticiler hem Ersun Yanal'ın gözdelerinden biri olan Kolombiyalı forvetle hem de Ege kulübü ile masada.

KONATE'NİN 5, RODALLEGA'NIN 4 GOLÜ VAR
Trabzonspor yönetimi önümüzdeki hafta oynanacak ikinci devrenin ilk maçına forvet transferini yetiştirmeyi hedefliyor... Bordo- Mavililer'in hedefindeki Moussa Konate bu sezon ligde 17 maçta forma giyerken 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Hugo Rodallega ise bu sezon Akhisar formasıyla 16 maçta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu ağları 4 kez sarsarken, 1 de asist yapmayı başardı.
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