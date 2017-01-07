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Kahramanın oğluna kucak açtılar

Galatasaray kulübü, İzmir’de hain teröristleri durdurur ken şehit düşen polis memuru ’in Altınordu altyapısında oynayan oğlu ’a kapılarını açtı.

Kahramanın oğluna kucak açtılar
İzmir'de hain teröristleri durdururken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, Türkiye'nin gündemine oturdu... Galatasaray kulübü dün bir açıklama yayınladı ve şehit Sekin'in oğluna kapılarını açtı.

G.SARAY'IN SÖZÜDÜR...
Açıklamada, "Rahmetli Fethi Sekin'in çok iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu, oğlu Burak Tolunay'ın da Altınordu altyapısında oynadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaray, kamuoyunun bildiği ya da bilmediği pek çok toplumsal olayda, bu ülkenin temel taşlarından biri olmanın sorumluluğu ile hareket ederek üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Galatasaray altyapısının kapıları, şehidimizin emanetine ardına kadar açıktır. Bu konuda eğitim bursu verilmesi dâhil her türlü imkan Galatasaray camiasının Sekin Ailesi'ne ve Türkiye'ye sözüdür" denildi.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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