Vitor Hugo için uykusuz her gece

Galatasaray adeta Vitor Hugo ile yatıp Vitor Hugo ile kalkıyor... Sarı- Kırmızılılar, Palmeiras formasını giyen Brezilyalı stoperi bitirmek için 24 saat mesai yapıyor. 25 yaşındaki Hugo ile her konuda anlaşma sağlayan yönetim, Palmeiras'ı ikna etmesi için Felipe Melo'nun menajeri Jose Rodriguez Baster'e tam yetki verdi. Galatasaray adına Brezilya kulübüyle görüşmeleri sürdüren Baster dün de pazarlıklara devam etti. Alınan bilgilere göre iki kulüp arasındaki fark 2 milyon Euro'ya inmiş durumda. Son olarak 5.5 milyon Euro'ya kadar çıkan Sarı-Kırmızılılar bu transferi mutlaka bitirmeyi hedefliyor. Fakat UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle adımlar çok dikkatli bir şekilde atılıyor.



BREZİLYA BASININA GÖRE 'AN MESELESİ'

Türkiye ve Brezilya arasındaki saat farkı nedeniyle geceleri uyumayıp gelişmeleri an be an takip eden Galatasaraylı yöneticiler hafta sonuna kadar mutlu sona ulaşmak istiyor... Brezilya basınına yansıyan haberlere göre Sarı- Kırmızılılar adım adım imzaya yaklaşıyor. Gazeteler, Vitor Hugo'nun Galatasaray'la anlaşmasının Palmeiras'ın elini zayıflattığını vurguluyor.



G.SARAY'A GELMEYİ ÇOK İSTİYOR

Brezilya Ligi'nin en önemli savunma oyuncularından biri olan Vitor Hugo, Galatasaray yönetimiyle yaptığı görüşmede tüm şartları kabul etti... İlk Avrupa deneyimini Sarı-Kırmızılı takımda yaşamak isteyen genç futbolcu da artık iki kulüp arasında anlaşma sağlanmasını bekliyor.