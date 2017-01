Saray’ı sarsan şok gerçekler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek göreve geldiğinde camiaya önemli bir söz vermişti... Özbek son 15 yılda yapılan harcamaları bağımsız bir denetleme şirketi tarafından araştırılacağını söylemişti. Usta gazeteci Hıncal Uluç önceki gün Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında gündemi alt üst eden ifadeler kullandı. Özbek'in denetleme işini yabancı bir şirkete yaptırdığını söyleyen Uluç, "Bütün sonuçlar elinde.. Açıklanırsa, spor camiamız sallanır.. Öyle yolsuzluklar, işi bilmemekten kaptırılan öyle paralar çıktı ki ortaya.. Ancak Dursun Özbek, elindeki bu belgeli raporu açıklayamıyor.. Derin Galatasaray mı elini tutuyor, tehditler mi alıyor, tapeler mi var, bilemiyorum" ifadesini kullandı.



ÖZBEK ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYOR!

Hıncal Uluç sözlerine şöyle devam etti: "Kaynaklarımdan öğrendiğim, yakınlarına 'Bana açıklatmıyorlar' dediği.. 'Ama açıklamalısın. Gerçekleri, üyeler de, Galatasaray camiası da öğrenmeli' diyenlere 'Bir çözüm bulmaya çalışıyorum' diyor.. Şimdi Başkan Özbek'in elinde, en başta kendi elini yakan bir yolsuzluk ve beceriksizlik dosyası var. Ne yok edebiliyor, ne açıklayabiliyor.."



G.SARAY'IN GELECEĞİYLE KİM OYNADI?

Dursun Özbek ve denetleme raporuyla ilgili usta gazeteci Hıncal Uluç'un sözleri adeta bomba etkisi yarattı... Galatasaray camiası şimdi Başkan Dursun Özbek'in bahsi geçen raporu futbol kamuoyu ile paylaşmasını bekliyor. Sosyal maddede yapılan yorumlarda, "Özbek sessiz kalmamalı. İddialar çok ciddi. Galatasaray'ın geleceği ile kimler oynadı, tek tek hepsi açıklanmalı" ifadesini kullandı.



NAZİFOĞLU, YALMAN'I SIRTINDAN VURDU!

Hıncal Uluç köşe yazısında, perde arkasında kalmış şok bir gerçeği de gözler önüne serdi... Uluç, Alp Yalman'ın yılbaşı tatiline gitmesini fırsat bilen Levent Nazifoğlu'nun Mehmet Özbek ile birlikte Riekerink, Yasin ve Hamit konusunda kritik kararlar aldığını yazdı. Nazifoğlu'nun Yalman'ı sırtından vurduğunu söyleyen Uluç, "Kararları gazetelerden öğrenen Alp "Ne oluyor" deyince, Özbek Kardeşler "Biz böyle uygun gördük" dediler.. Ve Alp işi bıraktı" ifadesini kullandı.



İŞTE SON 15 YILDA HARCANAN PARALAR



FARUK SÜREN 2000-2001

UEFA Şampiyonluğu sonrası özellikle Brezilyalı Mario Jardel'e ödenen rekor transfer ücreti gündeme bomba gibi düşmüştü.

27.5 MiLYON EURO



MEHMET CANSUN 2001-2002

Kadroda büyük bir revizyona gidildi. Jardel'in satışı tam bir fiyasko oldu. Takasta gelenler hiçbir katkı sağlayamadı.

6.8 MiLYON EURO



Ö.CANAYDIN 2002-2008

Ekonomik anlamda çöküş daha da büyüdü. Çok önemli paralar harcandı ama beklenen saha içi başarılara ulaşılamadı.

31 MiLYON EURO



ADNAN POLAT 2008-2011

Hem transfere hem teknik adamlara büyük paralar saçıldı. Buna karşın sportif anlamda tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşandı.

59 MiLYON EURO



ÜNAL AYSAL 2011-2014

Önemli başarılar elde edildi. Ama özellikle 2013-2014 sezonunun ara transfer döneminin harcamaları hala karanlıkta.

95 MiLYON EURO