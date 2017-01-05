Rodallega için son tur

Bordo-Mavililer Mas ve Pereira’yı resmen açıkladı. 2 yıldız dün takımlarıyla birlikte ilk antrenmana çıktı. Fırtına gözünü bu kez forvet transferine çevirdi. Akhisarlı Rodallega için görüşmeler devam ediyor.
Trabzonspor dış transferde tam gaz... Bordo-Mavili yönetim daha önce prensip anlaşmasına vardığı Joao Pereira ve Emmanuel Mas'la dün resmi sözleşme imzaladı. Pereira ile 1.5 yıllık, Mas ile de 3,5 yıllık sözleşme yapıldı. Pereira'ya bu sezonun 2. yarısı için 480 bin Euro, gelecek sezon da 950 bin Euro garanti para ödenecek. EmmanuelMas'ın geldiği kulüp San Lorenzo'ya da sözleşme fesih bedeli olarak 1.5 milyonEuro ödeneceği bildirildi. Mas bu sezon 986 binEuro alacak. Yıldız oyuncuya ondan sonraki 3 sezon her yıl için 1 milyon 272 bin Euro ödenecek.
YANAL'IN GÖZÜ RODALLEGA'DA Trabzonspor' un yeni transferleri imzanın ardından Belek'te takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Bordo-Mavililer2 oyuncuyu renklerine bağladıktan sonra gözünü forvete çevirdi. Akhisar'da oynayan Rodallega için Ege kulübüyle daha önce görüşen ancak sonuç elde edemeyen Trabzonspor, Kolombiyalı için yeni bir girişimde bulunacak. Bu transferi Ersun Yanal'ın çok istediği biliniyor.
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