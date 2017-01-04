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Kartal’ın Polonya’da Goralı ziyafeti

, Şampiyonlar Ligi’nde Gora’yı 84-66 yendi. Kartal, 11. maçında 9. galibiyetini elde etti

Kartal’ın Polonya’da Goralı ziyafeti
FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan dün Polonya'da Gora'yı 84-66 mağlup etti. Kupadaki bir diğer temsilcimiz Banvit ise evinde Aris'i 95-94'lük skorla geçmeyi bildi.

AVRUPA 'DA TÜRK GÜNÜ
Şampiyonlar Ligi'nde bugün 20.00'de Karşıyaka, Saratov'u konuk edecek. Muratbey Uşak ise saat 20.00'de Rosa Radom'u ağırlayacak. Euroleague Kadınlar B Grubu'nda Mersin BŞB., saat 18.30'da 2. sıradaki Fenerbahçe ile evinde kapışacak.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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