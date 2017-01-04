Kartal’ın Polonya’da Goralı ziyafeti

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan dün Polonya'da Gora'yı 84-66 mağlup etti. Kupadaki bir diğer temsilcimiz Banvit ise evinde Aris'i 95-94'lük skorla geçmeyi bildi.
AVRUPA 'DA TÜRK GÜNÜ
Şampiyonlar Ligi'nde bugün 20.00'de Karşıyaka,Saratov'u konuk edecek. MuratbeyUşak ise saat 20.00'de Rosa Radom'uağırlayacak. Euroleague Kadınlar B Grubu'ndaMersin BŞB., saat 18.30'da 2. sıradakiFenerbahçe ile evinde kapışacak.
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