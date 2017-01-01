Yol Durumu
  1. Büyük hata yaptım özür diliyorum
  2. Poldi Çin kararını 5 Ocak’ta verecek

4 milyon Euro

Alman kulübü, Eduardo ’a talip olan ’a “4 milyon Euro verin, alın” yanıtını verdi. Sarı- Kırmızılı yönetim çözüm aramaya başladı

Vargas 4 milyon Euro
KolbeIn Sigthorsson ile yollarını ayırdıktan sonra forvet transferi için çalışmalarına hız veren G.Saray'da Eduardo Vargas konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

YANIT OLUMSUZ OLDU
Sarı-Kırmızılı yönetimin Hoffenheim kulübüne yaptığı kiralama teklifine olumsuz yanıt geldiği ortaya çıktı. Eduardo Vargas'ı bonservisiyle göndermek isteyen Hoffenheim'ın Galatasaray'a "4 milyon Euro verin, Vargas'ı alın" yanıtını verdiği öğrenildi.

YENİ TEKLİF OLACAK
Bu gelişme Galatasaray'da moralleri bozarken, yönetimin hemen çözüm arayışına başladığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Hoffenheim'a yeni bir kiralama teklifinde bulunacak fakat satın alma opsiyonunu bu kez 4 milyon Euro olarak belirleyecek. Bu teklife ne yanıt verileceği merak ediliyor.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar