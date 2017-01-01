Vargas 4 milyon Euro

KolbeIn Sigthorsson ile yollarını ayırdıktan sonra forvet transferi için çalışmalarına hız veren G.Saray'da Eduardo Vargas konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
YANIT OLUMSUZ OLDU Sarı-Kırmızılı yönetimin Hoffenheimkulübüne yaptığı kiralamateklifine olumsuz yanıt geldiği ortayaçıktı. Eduardo Vargas'ı bonservisiylegöndermek isteyen Hoffenheim'ınGalatasaray'a "4 milyonEuro verin, Vargas'ı alın" yanıtınıverdiği öğrenildi.
YENİ TEKLİF OLACAK
Bu gelişme Galatasaray'da moralleri bozarken, yönetimin hemen çözüm arayışına başladığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Hoffenheim'a yeni bir kiralama teklifinde bulunacak fakat satın alma opsiyonunu bu kez 4 milyon Euro olarak belirleyecek. Bu teklife ne yanıt verileceği merak ediliyor.
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