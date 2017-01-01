Vargas 4 milyon Euro

KolbeIn Sigthorsson ile yollarını ayırdıktan sonra forvet transferi için çalışmalarına hız veren G.Saray'da Eduardo Vargas konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.



YANIT OLUMSUZ OLDU

Sarı-Kırmızılı yönetimin Hoffenheim kulübüne yaptığı kiralama teklifine olumsuz yanıt geldiği ortaya çıktı. Eduardo Vargas'ı bonservisiyle göndermek isteyen Hoffenheim'ın Galatasaray'a "4 milyon Euro verin, Vargas'ı alın" yanıtını verdiği öğrenildi.



YENİ TEKLİF OLACAK

Bu gelişme Galatasaray'da moralleri bozarken, yönetimin hemen çözüm arayışına başladığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Hoffenheim'a yeni bir kiralama teklifinde bulunacak fakat satın alma opsiyonunu bu kez 4 milyon Euro olarak belirleyecek. Bu teklife ne yanıt verileceği merak ediliyor.